Janneke van de Laak lijsttrekker VPB

Van de Laak debuteerde in 2018 in de raad en was ook nog eens het enige lid van de fractie. Toch vindt de partij dar ze er in geslaagd is om stevig oppositie te voeren. Partijvoorzitter Jan Vermeer: ,,Janneke heeft het heel goed gedaan. Wij zijn erg blij met de manier waarop ze onze standpunten de afgelopen jaren voor het voetlicht heeft gebracht.”