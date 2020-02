Janie H., verdachte van schokkende brandmoord in garagebox in Breda, weigert weer te praten

BREDA - Janie H. (51) heeft dinsdag opnieuw geweigerd te praten over de moord op garagehouder Ger van Zundert (49) in Breda. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de schokkende moord.

Even leek het erop dat H. wel ging praten, maar hij verzandde zodanig in de voorgeschiedenis, dat de rechter hem afkapte. Bij de rechtbank in Breda was dinsdag de laatste voorbereidende zitting.

Dat de rechter hem onderbrak was logisch. Janie H. begon opnieuw over het financiële conflict dat hij had met Van Zundert en dat die hem dood wilde. Dat verhaal had hij al talloze malen afgestoken.

Over maandag 8 april vorig jaar, de dag van de moord, zegt hij steeds niks. De rechter vroeg hem op de man of of hij wel of niet schuldig was aan de moord. Het antwoord kwam echter niet. De rechter: ,,Dit is een strafzaak. Alleen als u het wel heeft gedaan, is de voorgeschiedenis van belang.‘’

Benzine

De moord op Ger van Zundert was gruwelijk. Het slachtoffer zou in zijn garagebox aan de Sparrenweg in Tuinzigt zijn vastgebonden door twee onbekenden. Vervolgens zou Janie H. hem hebben overgoten met benzine en in brand gestoken. Daarbij zou H. een pilsje hebben staan drinken. Van Zundert overleed een dag later, nadat hij eerst nog tegen de politie vertelde wat er was gebeurd.

Dinsdag werd ook duidelijk dat H. weigerde mee te werken aan het onderzoek naar zijn psyche bij het Pieter Baan Centrum, hoewel hij eerst had gezegd wel mee te werken aan persoonsonderzoek. “Ik heb zo mijn redenen om niet mee te werken.”

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan zeiden dat ze daardoor geen conclusies konden trekken. Wel denken ze aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogen.

Quote Dit is een strafzaak. Alleen als u het wel heeft gedaan, is de voorge­schie­de­nis van belang Rechter

Die conclusie werd bij een eerdere strafzaak tegen H. in 2017 al getrokken. Toen werd hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Die zaak ging over de keer dat hij met een handgranaat en negen brandbommen in de Esserstraat in Princenhage stond en dreigde zichzelf op te blazen. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum zullen nog wel komen vertellen over hun bevindingen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.