Janie H. krijgt in hoger beroep 30 jaar cel voor gruwelijke brandmoord in Tuinzigt

videoDEN BOSCH - Janie H. (53), eerder veroordeeld voor het levend in brand steken van de Bredase autohandelaar Ger van Zundert, heeft bij het gerechtshof in Den Bosch een nog veel hogere celstraf gekregen: 30 jaar cel. Maar het hof schrapt de tbs met dwangverpleging.

De rechtbank in Breda legde H. op 4 december vorig jaar 20 jaar en tbs op. Volgens het hof is echter, op basis van de psychiatrische en psychologische rapportages, niet eenduidig vast komen te staan dat er bij de verdachte sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of een psychische stoornis. En dus acht het hof hem volledig verantwoordelijk voor zijn ,,weerzinwekkende daad”.

In het vonnis wordt afschuw uitgesproken over het misdrijf: ,,De angst die het slachtoffer heeft moeten doorstaan is onvoorstelbaar. En wat hij heeft doorgemaakt is gruwelijk (..).De verdachte heeft blijk gegeven van een volstrekt gebrek aan respect voor het leven.”

De aanwezig nabestaanden en belangstellenden uit de wijk Tuinzigt toonden zich uiterst tevreden met deze maximale celstraf voor moord. Onmiddellijk na de uitspraak van het hof was er een luid applaus en klonk: ,,Gerechtigheid!”

Janie H. had hoger beroep aangetekend met het argument dat niet onomstotelijk vast zou staan dat hij degene was die de 48-jarige Van Zundert overgoot met wasbenzine en hem in brand stak.