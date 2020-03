Jan sleurde iedereen mee in zijn passie voor muziek

Jan de Breet (1926) werd geboren in Deventer. Na zijn dienstplicht in Nederlands-Indië, deed Jan een spoedcursus onderwijzer en ging als leerkracht aan de slag in Breda. In 1956 begon hij aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en behaalde de aktes Piano en Schoolmuziek. Daarna kon hij, tot zijn pensioen, aan de slag als muziekdocent aan de Pedagogische Academie (PA) in Dongen.