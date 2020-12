Jan Ligthart (60) bij klimaatactie in Breda: ‘Ik sta hier voor de toekomst van mijn kleinkinderen’

Boeren demonstre­ren bij distribu­tie­cen­trum Jumbo in Breda: ‘De eigenaar staat in de Quote, die kan best wat missen’

11 december BREDA - De marges die supermarkten pakken op producten is hoog, terwijl boeren vaak produceren op de kostprijs of zelfs daaronder. Vrijdag protesteerden boeren bij distributiecentra van Jumbo, onder meer in Breda, tegen deze ongelijkheid. ,,Meneer Van Eerd, eigenaar van Jumbo, staat in de Quote500. Die kan best wat meer missen.”