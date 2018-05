Jan leerde op zijn 57ste lezen en schrijven: 'Ik heb toen voor het eerst een liefdesbrief geschreven'

Hartje BredaJan Kemps (62) was 57 jaar, toen hij de knoop doorhakte en de telefoon pakte. Kemps kon 'wel een beetje lezen', maar met schrijven had hij al zijn hele leven de grootste moeite. Daar ging hij wat aan doen: terug naar de schoolbanken. ,,Ik heb mijn vrouw vervolgens een liefdesbrief geschreven. Mijn eerste ooit." Vrijdag stond Kemps als taalambassadeur en ervaringsdeskundige bij de Voedselbank in Breda.