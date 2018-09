Jan Dirk van den Burg nieuwe Fotograaf des Vaderlands

Dongense zorgverle­ner Atlantis failliet, dat steun geeft aan mensen met een beperking

20:00 DONGEN/BREDA - De Dongense zorgverlener Atlantis is door de Bredase rechtbank failliet verklaard. Het zorgbedrijf is actief in de regio's Breda, Tilburg en Dongemond en geeft steun aan ongeveer 140 mensen met een beperking die thuis wonen. Die steun komt volgens directeur Koos Spanbroek niet in gevaar.