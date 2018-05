Jan de Bruijn: 'Ik ben aan een onbestemde inhaalmanoeuvre bezig'

In zijn teksten zit veel zelfspot opgesloten. Zowel in zijn liedjes, die altijd in het Engels zijn, als in zijn gedichten in het Nederlands of Zunderts dialect. ,,Gedichten vind ik een groot woord. Ik heb nooit de pretentie gehad Shakespeare te zijn. Maar ik heb er nu wel genoeg om met een fatsoenlijk bundeltje naar buiten te treden. Ik voel me steeds vrijer om me te uiten. Daarom gaat het ook dieper. Ook in die deels op die rijmelarij en hersenspinsels gebaseerde liedjes. In Old Friends concludeer ik dat we na veertig jaar nog steeds dezelfde klootzakken zijn. Je komt op een punt dat je accepteert dat je geworden bent wat je vroeger wilde veranderen.”