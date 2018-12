Steeds meer vrouwen volgen een jachtopleiding. Dat meldde deze krant begin deze week. Het was aanleiding voor één van mijn mannelijke collega’s om met twee van die dames het veld in te trekken. Hun jachtgeweer geknakt over de schouder.

De toon van het artikel, met als suggestieve kop ‘Nagellak aan de trekker’, was licht verwonderd. Jagende vrouwen? Dat is de wereld op zijn kop! Dat is een man van Venus en een vrouw van Mars.

Wie er een gemiddeld damesblad op naslaat, leest het keer op keer. De man is een jager. Een vrouw niet. Als zorgzame moeder is ze te weekhartig voor de bloederige jacht.

Gelegenheidsargument

Het is een theorie waarvan ik vermoed dat die ooit als gelegenheidsargument uit een mannelijk mouw is geschud. Als handig excuus. Natuurlijk kan een man er niets aan doen dat hij soms vreemd gaat of lui op de bank hangt. Hij is nou eenmaal een jager.

Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Kan een man beter tegen bloed? Wie plakt thuis de meeste pleisters? Wie valt er flauw bij bloederige bevallingen?

Strikken

Vrouwen geen jagers? Uit archeologisch onderzoek blijkt dat vrouwen in de oudheid wel degelijk jaagden. Alleen wat geraffineerder en efficiënter dan de man. In plaats van uren in een bosje liggen staren, plaatste zij strikken en netten. Zo ving ze fazanten en konijnen, terwijl ze intussen nog even wat anders kon doen.

Mannelijke jagers de norm? Nooit van de Griekse Amazonen gehoord? Het vrouwenvolk dat een borst afhakte om boog te schieten? Of van de Japanse Onna-Bugeisha, de vrouwelijk samoerai? Diana en Artemis waren godinnen, geen goden van de jacht. En wat te denken van Lara Croft en dat meisje van de Hunger Games?

Sexy outfits

Die laatste twee dragen sexy outfits. Ja hèhè, dat is het jachttenue. Kijk maar eens op een willekeurige stapavond in de kroegen van Breda.

Een jagende vrouw is als haar voormoeder. In plaats van inefficiënt wachten op een prooi, weet zij met geraffineerde strikken elke man te vangen waar haar oog op valt.