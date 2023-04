Jack Bruins (1941-2023) is altijd muzikant gebleven, wereldberoemd in Breda

in liefdevolle herinneringBREDA - Het was geen professionele muziekcarrière voor Jack Bruins, maar wel een zeer geslaagde hobby. Hij was populair met Duo Onbekend als vertolker van het levenslied, tot ver buiten Breda. Hij werd 81 jaar.