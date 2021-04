Jac Zom was met Radio Continu een stap verder dan Hilversum

,,Een heel bijzonder mens. Iemand, die er echt voor je was, juist ook in mindere tijden”, zegt Pim van Ginneken. De twee waren 40 jaar bevriend en bedachten samen Baronie TV, dat dit jaar voor de 25e keer uitzendingen met carnaval verzorgde.

NWIT

Zom werkte van 1966 tot 1970 als staffunctionaris aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT), voorloper van de Breda University of Applied Sciences. Samen met Wim Sliepen maakte hij het NRIT los van het NWIT. De nieuwe stichting vestigde zich aan de Baronielaan.

Herseninfarct

De in Ulvenhout woonachtige Zom was een doorzetter, zegt Van Ginneken. ,,Toen hij eind 50 was, kreeg hij een herseninfarct. Na revalidatie is hij toch doorgegaan met zijn werk als directeur van het NRIT en kwam hij vaak op landelijke radio en televisie om zijn visie te geven over toeristische vraagstukken. Op zijn 65e is hij met pensioen gegaan.”

Nieuwste technologieën

Naast zijn werk speelde de in 1942 in Zevenbergen geboren Zom een baanbrekende rol in de opkomst van de vrije radio in Breda. Hij richtte Radio Continu op. ,,Daarbij maakte hij gebruik van de nieuwste technologieën, die in Hilversum nog niet eens bekend waren.”

Ook bij het ontstaan van Radio Beo, dat later overgegaan is in BredaNu, was Zom nauw betrokken. En dus bij Baronie TV. In 2007 ontving hij een koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor lokale radio en televisie.

Jac Zom was getrouwd met Annemarie Franken, hij had een zoon en twee dochters.