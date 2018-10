Jac Klijs en Lilianne Ploumen te gast bij Spraakvermaak in Terheijden

Hoog bezoek bij herdenking in Baarle

13:30 Baarle herdacht zondag voor de 74e keer de bevrijding van de Duitse bezetting in oktober 1944. De herdenking begon met een eucharistieviering in de 'Hollandse' kerk. Veteranen met vaandels gingen bij de intrede de Poolse ambassadeur in België Artur Orzechowski en de defensie attaché van de Poolse ambassade in Den Haag Andrzej Konkol vooraf. Ze werden begeleid door onder meer burgemeester Marjon de Hoon.