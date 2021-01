Jaarwisseling Breda was ‘relatief rustig’, maar zorgen over jonge overlastgevertjes

Laan­zicht-ter­rein Teteringen verkocht: ‘Het blijft een zorgloca­tie’

12 januari TETERINGEN - ProDelta Real Estate heeft het Laanzicht-terrein in Teteringen gekocht van Stichting Juzt. De koop is eind 2020 bezegeld. Met de huidige huurder van het terrein, Stichting Sterk Huis, is inmiddels een meerjarig contract afgesloten.