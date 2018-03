,,Dit is natuurlijk een mooi rapport als je het vergelijkt met dat van vorig jaar augustus", zegt Rob Neutelings, voorzitter van de raad van bestuur van het ROC. ,,Waar ik ontzettend blij mee ben is dat het ons – de medewerkers, het management en dus ook de raad van bestuur – is gelukt om aan de inspectie te laten zien dat we op de goede weg zijn.”

Onvoldoende zicht

De inspectie maakte vorig jaar gehakt van de grootste beroepsonderwijsinstelling van de regio (7.000 vo-leerlingen en bijna 16.000 mbo-studenten). Het ontbrak het bestuur aan visie en strategie, het had onvoldoende zicht op de kwaliteit van de opleidingen en sommige medewerkers zouden een gevoel van onveiligheid ervaren. Het was niet voor het eerst dat de Onderwijsinspectie de instelling een tik op de vingers gaf. En al was de kwaliteit van de opleidingen in het algemeen aan de orde, in 2012 en 2015 bleek de kwaliteitsborging van het mbo-onderwijs onder de maat.

Laatste kans

Het ROC West-Brabant kreeg vorig jaar een laatste kans. Als er niet rap verbeteringen werden doorgevoerd, dan zou de inspectie wel eens harde maatregelen kunnen nemen.



Zo ver is het niet gekomen. De Onderwijsinspectie concludeert in een donderdag verschenen rapport dat het bestuur ‘ingrijpende maatregelen heeft genomen om de noodzakelijke veranderingen vorm te geven’.



Rob Neutelings, die de vorig jaar vertrokken bestuursvoorzitter Arjan Kastelein opvolgde, zegt dat ‘blijdschap overheerst’, nu de inspectie weer vertrouwen heeft in het ROC. ,,We hebben er ROC-breed aan gewerkt om verbeteringen door te voeren. Van laag naar hoog. Dat hebben we gedaan door prioriteiten te benoemen waar we in werkgroepen mee aan de slag zijn gegaan. Opleidingen werken onderling meer samen.”

Onveiligheid

Sommige medewerkers, zo constateerde de inspectie vorig jaar, zouden een gevoel van onveiligheid ervaren. Ook die conclusie is ter harte genomen. Neutelings benadrukt dat er sprake is van een cultuuromslag binnen de instelling. ,,Het gaat daarbij om de manier waarop wij met elkaar omgaan. Mensen durven zich nu veel mee uit te spreken over zaken die niet goed gaan. Dat leidt uiteindelijk tot verbeteringen."



Neutelings houdt de komende jaren rekening met een afname van het aantal leerlingen en studenten. Als gevolg van demografische ontwikkelingen gaat het ROC uit van bijna 23.000 leerlingen nu naar ongeveer 22.300 in 2021. Dat kan ook gevolgen hebben voor personeelsbestand. Neutelings benadrukt dat het zeker niet om een bezuinigingsoperatie gaat. ,,Er is geen enkele aanleiding om in te krimpen vanwege financiële problemen. Maar we houden rekening met een terugloop in het aantal leerlingen en dat heeft gevolgen voor het aantal mensen dat hier werkt. Dat zullen we voor het grootste deel via natuurlijk verloop opvangen."

