Iwan Donkers (46) is een van de drie kandidaten voor de titel 'Leraar van het jaar'

BREDA - Iwan Donkers (46), rekendocent aan de opleiding Veiligheid en Vakmanschap bij het Vitalis College, is genomineerd voor de titel 'Leraar van het Jaar'. Op het Lerarencongres 7 oktober (zaterdag) wordt bekend gemaakt of Donkers, één van de drie finalisten voor de sector MBO, heeft gewonnen.

Quote Er wordt veel gelachen, er is echt niemand die chagrijnig is in zijn klas Leerling Gijs Lankhuijzen (17) "Ontzettend leuk," reageert Donkers op de nominatie, "Ik ben aangemeld door mijn leerlingen. Ze hebben het gevoel dat ik de juiste snaar raak. Ik ben open en benaderbaar en gooi veel humor in mijn lessen. Daar houden ze van. Daarnaast maak ik een koppeling met het beroep waarvoor de leerlingen worden opgeleid, zodat ze ook het nut zien van de rekenlessen."



De leerlingen van Donkers volgen de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden en Luchtmacht Beveiliging, gericht op werken bij Defensie. "Hij is altijd heel vrolijk en zijn lessen zijn interessant. Er wordt veel gelachen, er is echt niemand die chagrijnig is in zijn klas. Ik ben een drukke jongen, dus concentratie is voor mij nog wel eens moeilijk. Maar in zijn lessen ben ik wel wat rustiger geworden." grijnst Gijs Lankhuijzen (17), die later bij de mariniers wil.

Sociaal

"Hij is heel duidelijk, hij legt alles goed uit," vindt Daphne Baks (16), eerstejaars. "En daarnaast is hij er altijd voor je, als je vragen hebt. En hij is heel sociaal." In de toekomst hoopt ze bij de luchtmacht te werken.

Donkers: "Ze staan misschien niet te juichen bij het vak rekenen, ze willen liever sporten, maar ik probeer ze wel te enthousiasmeren. Elke week hebben ze een 'buitendag', dan krijgen ze oefeningen op de Vrachelse Heide. Dan komt rekenen bijvoorbeeld aan bod bij het kaartlezen. Dan leer ik hen dat een schaaltekening op de kaart belangrijk is voor hun vak later. Of ik maak een koppeling met rekenen en leren omgaan met geld."

Uniform

De lessen van Donkers zijn niet 'heel strak'. "Zelf ben ik een burgerdocent, mijn lessen zijn niet heel strak. Maar de waarden en normen van Defensie krijgen ze bij ons wel mee, want daarvoor worden ze opgeleid. De leerlingen zitten in uniform in de klas. Als ik binnen kom, staan ze allemaal achter hun bankjes, totdat ze de groepsoudste zegt dat ze kunnen zitten. Er zijn ook militaire instructeurs van Defensie die hier lesgeven, die hanteren wat strakkere regels. Dat hoort er ook bij."

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap van het Vitalis College is in 2016 en 2017 door de keuzegids MBO tot topopleiding gekozen. Donkers: "In Noord-Brabant zijn we de beste opleiding en landelijk tweede. Omdat we militaire instructeurs hebben die lesgeven is er een koppeling naar de beroepspraktijk. Leerlingen voelen zich gehoord, we zetten veel in op begeleiding."

