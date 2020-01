Italiaan bij Breda gepakt met 34 kilo cocaïne in verborgen ruimte van auto: straatwaarde van 1,2 miljoen

Een biertje in Bosuilen­dorp? Stuk goedkoper dan in Breda

16:00 ULVENHOUT - Waar straks in Breda met carnaval voor een biertje 2,70 euro moet worden betaald, hoeven carnavalvierders luttele kilometers verder in diezelfde gemeente een stuk minder in de buidel te tasten. In het Bosuilendorp, Ulvenhout dus, betaal je met een ‘ulfje’ voor een pilsje niet meer dan 2,30 euro.