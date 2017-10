Islamitische jongerenorganisatie in Breda in contact met salafistische moskee in Den Haag

BREDA - De geheime dienst AIVD heeft de gemeente Breda ingelicht over contacten tussen een salafistische moskee in Den Haag en een islamitische jongerenorganisatie in Breda. De gemeente is volgens burgemeester Paul Depla, die namens Veiligheidshuis Baronie spreekt, alert op ronselpraktijken.

Veiligheidshuis Baronie, waarin zes gemeenten, politie en het O.M. samenwerken, heeft ook contact met 'deze' niet nader genoemde jongerenorganisatie, antwoordt Depla maandagmiddag op vragen van de VVD-fractie over de risico's en gevaren van salafisme in de stad. Ook wordt verder niet uitgewijd over de betreffende moskee in Den Haag.

De VVD verklaarde bij monde van raadslid Rick Zagers signalen te hebben dat personen die de streng islamitische leer aanhangen zich mengen onder gematigde moslims. Volgens de burgemeester zijn er op dit moment echter geen situaties bekend bij het college waarbij salafisten zich mengen in islamitische instellingen of actief gematigde moslims ronselen.

Alert

Depla laat weten dat het Veiligheidshuis alert is op signalen rondom extremisme, radicalisering en eventuele ronselpraktijken. Ook de islamitische organisaties zelf zijn volgens hem alert op eventuele signalen en melden dit bij het Veiligheidshuis wanneer daar sprake van is.

De gemeente en het Veiligheidshuis zijn volgens Depla momenteel in gesprek met de islamitische organisaties in Breda om te kijken hoe dreigende radicalisering snel gesignaleerd en opgepakt kan worden. De gemeente, die wat radicalisering betreft een regiorol vervult, heeft contactpersonen radicalisering aangewezen met een groot netwerk van professionals, ook landelijk. En met een korte lijn naar het Veiligheidshuis. Zo beschikt de gemeente, aldus Depla, over een 'duidelijke structuur' met een centraal aanspreekpunt waar signalen over radicalisering gemeld, verzameld, gedeeld en geduid kunnen worden.

Awareness

Inmiddels is ook een breed netwerk opgebouwd van professionals die getraind zijn in awareness voor eventuele signalen in de praktijk, vervolgt Depla. Gemeente en Veiligheidshuis bieden die training aan. Ook is er intensieve samenwerking met expertorganisaties op het gebied van radicalisering, zoals de AIVD en het NCTV en is er de mogelijkheid deskundigheid in te vliegen, zoals het Familie Steunpunt Radicalisering.

Veiligheidshuis Baronie heeft op dit moment drie jongeren in begeleiding die op weg zijn of waren te radicaliseren. Wat deze 'drie' betreft is geen sprake van uitreizigers, reageerde een woordvoerster van de gemeente Breda eerder op vragen van deze krant. Waar de 'drie' precies vandaan komen is niet bekend.