Is West-Brabant een bedrijvenmagneet geworden?

Alles bij elkaar betekent dat een toename van de werkgelegenheid met 1011 arbeidsplaatsen. In totaal is er in deze streek voor ongeveer 90 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is bijna twee keer zo veel als in 2017.

Dat constateert de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant. Dit instituut is doelgericht op zoek naar bedrijven die zich in deze regio willen vestigen.