Is Jazzfestival Breda immaterieel erfgoed?

Wethouder Marianne de Bie (Cultuur, D66) kon tevreden zijn. Haar plan om meer werk te maken van de verhalen achter de monumenten in Breda vindt een breed draagvlak in de raad. Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis was dan ook weinig kritiek te horen. Wel vroeg Monica Tecklenburg (GroenLinks) of er bij de restauratie van bijvoorbeeld de Grote Kerk gebruik kan worden gemaakt van duurzame materialen. De Bie zei dat ze dat prima vindt. Overigens wordt de Bredase icoon al gerestaureerd met zogeheten biobased-materiaal. Dat moet, want anders geeft het Rijk geen subsidie.

Hans Mesman (50Plus) vroeg zich af of het jazzfestival niet kan worden benoemd tot ‘immaterieel erfgoed’. Eerder had De Bie laten weten dat bijvoorbeeld het ‘Avondje NAC’ die titel zeker waard is. Maar wat betreft het jazzfestival is ze terughoudender: ,,Ik vraag me af of het jazzfestival wel zo uniek en bijzonder is. Maar ik ga er even over nadenken.’’