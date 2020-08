Is hostel Nightflight verantwoordelijk voor binnengesmokkelde flessen alcohol? ‘Ik kan gasten moeilijk fouilleren’

BREDA - Van wie is de drank, die in 2018 werd aangetroffen in hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel in Breda? Van de gasten? Of was exploitante Tina Otero daarvoor verantwoordelijk? Hoe dan ook, voor burgemeester Paul Depla was de vondst van een stel flessen drank op een van de slaapzalen reden genoeg om Nightflight te sluiten.