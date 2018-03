Is het stoken van whisky agrarisch?

Zuidam wil aan de Boschoven op 60 hectare graan gaan telen. De korrels zullen ter plaatse worden verwerkt in een ambachtelijke stokerij die Zuidam wil gaan bouwen. Niet al het graan gaat overigens daar naar toe. Het is ook bestemd voor de bestaande distilleerderij aan de Smederijstraat.

Koeien melken

Hoewel het bestemmingsplan alleen agrarische activiteiten aan de Boschoven toestaat is de gemeente groot voorstander van het plan. Het is allemaal agrarisch, vindt Baarle-Nassau. De belangrijke Agrarische Adviescommissie Bouwaanvragen denkt er ook zo over. Die vergelijkt het project van Zuidam met het melken van koeien waarvan de boerin vervolgens kaas maakt.