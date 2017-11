Is het nieuwe Amphia nu al te groot?

Dat zeggen Olof Suttorp, voorzitter van de raad van bestuur van het Amphia en Remco Djamin, longarts en voorzitter van het medisch specialistisch bedrijf in het Amphia. Dat vertegenwoordigt de 270 specialisten in het Amphia. ‘De dokters’, zoals ze in het Amphia zeggen, die een flinke vinger in de pap hebben bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Geen 572 bedden in het nieuwe ziekenhuis maar in de toekomst misschien nog maar 400. Leg uit.

Djamin: ,,De zorg in het ziekenhuis verandert. Dat zien we nu al. Steeds meer hoogwaardige ingrepen en tegelijkertijd een patiënt die na een ingreep steeds sneller naar huis gaat om daar van afstand verder te worden begeleid. En die ontwikkeling gaat door. De ligduur wordt nog veel korter. Als je ziet wat er nu al allemaal thuis bij de patiënt gebeurt. Dingen die ik tien jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden. Thuisdialyse, chemotherapie.'' Suttorp knikt: ,,In de jaren tachtig hadden de ziekenhuizen waar het Amphia uit is voortgekomen nog 1.400 bedden. Dat zijn er nu 680 en het nieuwe ziekenhuis gaat naar 572. Ik ga er vanuit dat over tien jaar op de bovenste verdiepingen van het nieuwe Amphia geen bedden meer staan maar computercentra. Centra waarmee we als ziekenhuis real time verbindingen hebben met de patiënt thuis. Zo ziet de zorg er straks uit.’’

Maar waarom dan nog zo’n groot ziekenhuis bouwen?

Suttorp: ,,Omdat we deze tijd niet kunnen overslaan. We zijn nog niet zo ver met die zorg op afstand. Die bedden hebben we nu echt wel nodig.’’ Djamin knikt: ,,De winter komt er weer aan. Een griepepimie en het is weer raak. Dan ligt het ziekenhuis weer vol. Maar los daarvan. Het nieuwe ziekenhuis is al een stuk kleiner dan het huidige Amphia, Langendijk en Pasteur samen. Iedere vierkante meter in het nieuwe ziekenhuis is nu nodig.''

Waarom was de bouw van het nieuwe Amphia ook alweer nodig?

Djamin: ,,De belangrijkste reden is een medische. Als specialisten willen we onder één dak werken. Ik merk als longarts iedere dag weer hoe onhandig het is dat jouw specialisme verdeeld is over drie locaties. Onze patiënten worden steeds ouder, de zorg voor hen steeds ingewikkelder. Longartsen hebben vaak cardiologen nodig, internisten chirurgen, KNO-artsen kinderartsen. Dat werkt op een locatie vele malen beter en komt de zorg ten goede.’ Suttorp: ,,Maar dat niet alleen. De gebouwen zoals we die nu hebben, zijn bij elkaar opgeteld te groot geworden. En ze zijn oud. Dat kost allemaal geld.''

Gaat het nieuwe ziekenhuis patiënten afsnoepen van andere ziekenhuizen in de regio?

Suttorp: ,,Ik verwacht dat wij meer patiënten gaan trekken. Het Spaarneziekenhuis in Haarlem waar ik eerder werkte, groeide tien procent toen daar een nieuw gebouw in gebruik werd genomen. Of het bij ons ook gaat gebeuren? Vijf procent (hij lacht) zou ook mooi zijn. En of dat ten koste gaat van de andere ziekenhuizen in de regio. Dat hoeft niet, mensen worden steeds ouder, er is sprake van een groeiende markt voor ziekenhuizen, Maar vooruit, een beetje misschien.''

Ziekenhuisbestuurders ontkennen vaak dat er sprake is van onderlinge concurrentie.

Suttorp: ,Nou ja, er bestaat wel een soort van marktwerking tussen ziekenhuizen. Weinig, maar toch. Je hoopt als ziekenhuis wel iets van de omgeving af te kunnen snoepen.’’ Djamin: ,,Maar van een keiharde concurrentiestrijd is geen sprake hoor. We werken met de andere ziekenhuizen in de regio op veel terreinen ook nauw samen.’’

Amphia kreeg recent van een gezaghebbend accountantsbureau het rapportcijfer 9.5 omdat ze haar financiele huishoudboekje zo goed op orde heeft. Wat betekent de nieuwbouw voor de financiën van het Amphia?

Suttorp: ,,Dat we die 9,5 in de toekomst waarschijnlijk niet meer gaan halen. We zullen moeten gaan afschrijven op onze huidige gebouwen. Dat betekent dat we gaan interen op ons eigen vermogen dat nu 120 miljoen euro bedraagt. Maar in de financiële problemen zullen we echt niet komen. Die 9,5 wordt straks waarschijnlijk een 8 ofzo. Ook dat is nog altijd een heel mooi cijfer.''

Toen het Medisch Centrum Twente een nieuw ziekenhuis bouwde kwam het daarna in de financiële problemen en moest er personeel worden ontslagen.

,,Om dat te voorkomen hebben we de afgelopen tien jaar goed gelet op onze uitgaven en kosten. Er ligt een gezonde businesscase voor 30 jaar onder dit nieuwe ziekenhuis. Voor scenario's zoals in Twente hoeven we hier echt niet bang te zijn.''