Is er dan niemand die Rokjesdag een super seksistisch fenomeen vindt?

We zijn donderdagavond net een beetje gezellig aan het keuvelen over Syrië, de wereldvoedselproblematiek, de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en dat soort koetjes en kalfjes, wanneer één van ons het gesprek in één klap stil legt.

,,Hé", roept ze verrast, terwijl ze op haar telefoon kijkt. ,,Het is zaterdag Rokjesdag." Even blijft het stil. Dan klinkt uit een hoek een welgemeend 'getverredemme'.

Knotsknieën

Het is het startschot voor enorme activiteit. Broekspijpen gaan omhoog. Harige benen worden de lucht in gestoken. De één roept dat ie veel te wit is, de ander klaagt over knotsknieën, een derde legt haar hand schuddend op een te dikke dij. En zo gaat het maar door.

,,Stop", steek ik gebiedend mijn hand op. In een ruk wenden de gezichten zich tot mij. Het behaarde been blijft nog even trillend in de lucht staan. ,,Is dat het enige waar jullie aan denken bij Rokjesdag", vraag ik. ,,Hoe je eigen benen er uit zien?"

Seksistisch

,,Huh", klinkt het. Ik zeg: ,,Is er dan niemand van jullie die Rokjesdag gewoon een super seksistisch fenomeen vindt? Een hype van oude geile kerels die zich likkebaardend verlekkeren aan al dat plotselinge vrouwelijke bloot? Dat kan toch niet meer in de huidige #metoo-tijd?"

Het zit diep. Eigenlijk al vanaf het moment dat schrijver Martin Bril het fenomeen bekendheid gaf (hij bedacht het niet, het bestond al), erger ik me aan Rokjesdag. Waarom, is me zelf ook niet helemaal duidelijk. Iets in hoe Bril er destijds bij De Wereld Draait Door verheerlijkt over sprak met andere grinnikende mannen van in de vijftig? Of misschien het feit dat vanaf dat moment iedereen opeens ergens in april blij begon te roepen dat het weer 'Rokjesdag' was?

Klotsende zweetoksels

Pfff, vinden de anderen mij een aansteller. ,,Hou toch op met je hesjteg mietoe." ,,Maar waarom is er geen mannenvariant", vraag ik. ,,Wat dan?" ,,Korte broekendag?" ,,Sokken in sandalendag?" ,,Klotsend zweet onder okselsdag?" ,,Blote torsodag?"