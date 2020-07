‘Is er dan écht geen andere locatie in Breda te vinden voor een coronateststraat?’

BREDA - Breepark, Chasséveld, Posthoorn... Érgens in Breda moet toch wel plek zijn om een nieuwe coronateststraat in te ruimen, zou je zeggen. Als per 1 september de testlocatie bij het stadion van NAC vervalt, zit de stad zonder plek waar je jezelf kunt laten testen op corona. En dat wil er niet in bij de Bredase politiek.

,,Het is bijna onvoorstelbaar dat er in Breda geen enkele locatie geschikt is”, schrijft Inge Verdaasdonk namens de socialistische partij. Ze verwijst naar andere grote steden in het land die wél een plek wisten in te ruimen voor de controleposten. Ook Peter Vissers en Dick Vuijck van Breda’97 begrijpen niet dat er geen andere locatie gevonden kan worden.

Geen goed alternatief

Per 1 september sluit de coronateststraat bij het Rat Verlegh Stadion omdat het voetbalseizoen dan weer van start gaat. De GGD tuigt om die reden nieuwe teststraten op in West-Brabant. In Etten-Leur, Raamsdonksveer en Roosendaal. Maar niet in Breda. Daar ontbrak het aan een goed alternatief, liet de GGD voor het weekend weten.

En dat is toch gek, gezien de ruimte die Breda voorhanden heeft, schrijft Verdaasdonk in vragen aan het stadsbestuur. ,,Juist om te voorkomen dat individuele besmettingen tot haarden kunnen uitgroeien is snel testen belangrijk.”

Quote Voor een stad met 180.000 inwoners is het toch vreemd dat er niet één locatie te vinden is welke gebruikt kan worden Inge Verdaasdonk, SP

Vragen om problemen

Als Bredanaars met klachten met het openbaar vervoer naar een locatie elders in de provincie moeten, is dat vragen om problemen, stelt ze. ,,Voor een stad met 180.000 inwoners is het toch vreemd dat er niet één locatie te vinden is welke gebruikt kan worden.”

De vraag is wat er mis is met locaties als Breepark, het Chasséveld of Posthoorn. ,,Zit er een financiële reden achter het ‘ongeschikt’ zijn van Bredase locaties? Werpt het doorverwijzen naar een teststraat buiten Breda een drempel op voor Bredanaars, waardoor wellicht minder mensen zich laten testen?”

Beide oppositiepartijen vrezen dat minder Bredanaars zich minder snel laten testen als daar in de stad geen plek voor is. En mensen met klachten moet je niet onnodig laten reizen, vinden ze. ,,Dit geldt overigens voor alle inwoners uit de regio waar in hun directe omgeving geen teststraat is”, zeggen Vissers en Vuijck.

Het stadsbestuur is met reces en reageert later op de politieke vragen.