Is door lekkages geplaagde Chassédek wel berekend op steigerpad BredaPhoto?

BREDA - Is de Chassé Promenade wel sterk genoeg voor het enorme steigerpad dat in aanbouw is voor BredaPhoto? Dat vraagt Breda '97 zich af in spoedvragen aan B en W. Want onder de promenade ligt de Chasséparking, in het verleden vaak geplaagd door lekkages.

The Infinity Path is blikvanger van BredaPhoto (opening 5 september). Het gaat om een 500 meter lang voetpad gebouwd van steigermateriaal, tot zes meter hoog. De installatie is een ontwerp van het gerenommeerde architectenbureau MVRDV uit Rotterdam, gebouwd door Dutch Steigers uit Amsterdam. Er worden foto's aangehangen en bezoekers kunnen er overheen wandelen.

De constructie zit stevig in elkaar, verzekerde eerder zakelijk leider Theo Andriessen van BredaPhoto in deze krant. De veiligheid is gewaarborgd, stelde hij. Peter Vissers en Jos van Etten van Breda '97 zijn niet helemaal overtuigd. Er zijn veel problemen geweest met het waterdicht krijgen van de parkeergarage. Volgens de twee zouden in de afgelopen jaren meerdere malen vergunningen voor evenementen op het Chassépark zijn geweigerd.

Voldoet het dek om de steigers te dragen? Zijn er beschermende maatregelen getroffen? En wie is aansprakelijk als het toch mis gaat en het dek opnieuw gaat lekken, vragen ze B en W.

53 pagina's dik rapport

Andriessen bevestigt nogmaals de veiligheid: ,,Een onafhankelijk bureau heeft berekeningen gemaakt, er ligt een 53 pagina's dik rapport. Het kan, het levert geen probleem op.'' Hij vervolgt: ,,We hebben overal oog voor gehad, in overleg met de gemeente zijn waar nodig inspecties en berekeningen uitgevoerd. Om te voldoen aan de criteria die de gemeente stelt.'' De belasting is fors, zegt hij. ,,Maar het is bijvoorbeeld geen opbouw van een kermis. Er wordt niet met zware trucks overheen gereden. We blijven binnen de norm.''

Beschermen

Aan de constructie zijn volgens Andriessen enkele aanpassingen gedaan om een paar zwakke plekken in het dek te beschermen. ,,Dat maakt onderdeel uit van de berekening.'' Verantwoordelijkheid? ,,Dat is onderdeel van de omgevingsvergunning. Als we ons daar niet aan houden zijn wij aansprakelijk.'' Een woordvoerster meldt namens wethouder Marianne de Bie (D66): ,,De berekeningen zijn zorgvuldig gedaan. Er is geen reden die in twijfel te trekken.''