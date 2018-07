Is de aanslag op Belgische kippenboer nu opgelost?

ETTEN-LEUR/RIJKEVORSEL - De Belgische politie denkt met de recente aanhoudingen van mannen uit Etten-Leur (48) en Breda (42) een doorbraak te hebben bereikt in het onderzoek naar de mislukte liquidatie van een kippenboer in Rijkevorsel. Die poging was een brute aanslag. Het doelwit overleefde op wonderbaarlijke wijze een spervuur van kogels.

Auto bestuurd

De Belgische speurders gaan ervan uit dat Willem S. uit Etten-Leur de auto heeft bestuurd waarin de schutters naar België zijn gereden en terug. Hij werd vorig jaar juli al aangehouden als verdachte maar weer vrijgelaten. In mei van dit jaar is hij opnieuw gearresteerd en aan België uitgeleverd. De man zit nog vast. Volgens zijn advocaat zwijgt hij in verhoor. S. zou een bekende zijn van de politie. Hij verloor vorig jaar een rechtszaak om een niet betaalde rekening van een bruiloftsfeest in Etten-Leur.

Motorclub

Wat de rol van de Bredase verdachte Khalid bij het misdrijf zou zijn, bijvoorbeeld die van (mede) schutter of opdrachtgever, vertelt de Belgische politie niet. Evenmin is duidelijk of de twee verdachten elkaar kennen.

Volgens de Nederlandse politie was de dinsdag opgepakte Bredanaar kaderlid van Kings Syndicate. Deze motorclub is opgericht door de voormalige baas van No Surrender in Rotterdam, die met ruzie uit de club stapte. Via advocaat Menno Buntsma laat Kings Syndicate weten dat de verdachte slechts drie maanden 'gewoon lid' is geweest en geen vooraanstaand. Hij zou de club drie weken geleden na een conflict vrijwillig hebben verlaten. Buntsma: ,,De club heeft niets met het misdrijf te maken. Haar imago wordt onnodig beschadigd.''

Drugs

Belgische media en buurtbewoners vermoeden dat de schietpartij in het drugsmilieu speelt. In het agrarische grensgebied van België en Nederland zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk drugslabs ontmanteld en geheime opslagplaatsen van chemische grondstoffen aangetroffen bij agrarische bedrijven. Drugscriminelen zouden boeren soms dwingen om met ze samen te werken.

Acht schoten

Op donderdagavond 6 april 2017 vuurden twee daders minstens acht kogels af op kippenboer Nick Leemans (29). Vier kogels raakten doel. Het zwaargewonde slachtoffer herstelde en dook onder met zijn gezin. Hij heeft de politie verteld dat hij de mannen niet heeft herkend en niet weet waarom hij is beschoten. Enkele dagen voor de schietpartij zouden volgens buurtbewoners twee Marokkaanse mannen aan de deur hebben gestaan die het latere slachtoffer wilden spreken. Hij was toen niet thuis. Bij de mislukte moordpoging hoorden getuigen de daders Arabisch praten.