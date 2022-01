Is Breda nou helemaal van de ratten besnuffeld?

Van Es tijdelijk terug aan het roer bij Dorpsraad Bavel: ‘Ik heb niet ambitie dit nog eens jaren te doen’

BAVEL - Twee jaar nadat hij de voorzittershamer had doorgegeven aan Marco Kiezenberg, neemt Toine van Es het roer weer over bij de Dorpsraad Bavel. Tijdelijk, benadrukt hij: ,,Over een half jaar kijken we of een van de nieuwe dorpsraadleden de functie kan invullen. Ik heb niet de ambitie dit nog eens jaren te doen.”

27 januari