Irritaties en hoogoplopende emoties: Baarle-Nassau knarsetandend akkoord met energieplannen

Breda blij met horeca, maar de grenzen aan de groei komen nu toch wel in zicht

30 maart BREDA - De horeca zoals die nu aanwezig is in Breda, is ‘op orde’. Toch zijn er wel degelijk ‘grenzen aan de groei’. Daarom zet het stadsbestuur een rem op het aantal kroegen, restaurants en hotels. Alleen op speciale plaatsen, zoals Crossmark en in de dorpskernen, blijft ruimte voor beperkte groei.