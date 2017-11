Irritatie over 'bierviltjesmoties' in Bredase gemeenteraad

Een greep uit de moties die wel werden aangenomen

- Het college gaat een schets maken over de toekomstige inrichting van de oevers van de Mark ten noorden van Breda, tussen de singel en Terheijden. (motie VVD).

- De Oude Vest, die afgelopen jaar al een meer groene inrichting kreeg, moet verder vergroend worden. (motie D66)

- Bij de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, moet de gemeente ervaringsdeskundigen inzetten die in zo'n situatie hebben gezeten (motie SP, Elbertse/Groeneweg, GroenLinks, BOB).

- Kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord kan blijven voortbestaan, ook als dat extra geld zou kosten. (motie PvdA, SP, GroenLinks)

- Het project Starterslift, dat start-ups ondersteunt, dreigt te stoppen omdat de financiering wegvalt. De gemeente moet er alles aan doen om het project te behouden (motie CDA).

- Het college moet een voorstel maken om versneld te komen tot realisering van een winkelcentrum op de Scheperij in Teteringen. (motie Breda '97, BOB)

- De ophaalfrequentie van gft-kliko's moeten in de zomer verhoogd worden van twee maal per maand tot wekelijks (motie Breda '97).

Een amendement van GroenLinks om extra geld uit te trekken voor de verbouwing van poppodium Mezz werd aangehouden. De raad voert daar binnenkort een apart debat over.