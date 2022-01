Inzet politie en brandweer niet in gedrang door fors gestegen ziekteverzuim

Bij het politiekorps Midden- en West-Brabant is de laatste tijd sprake van een lichte stijging van het ziekteverzuim. In tegenstelling tot de cijfers van de landelijk werkende arbodiensten die juist een flinke toename in veel bedrijfstakken laten zien. ,,Bij ons ligt het verzuim iets hoger. Maar dat levert gelukkig geen onoverkomenlijke bezwaren op‘’, zegt woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage. Agenten bij wie corona is geconstateerd werken, als het even kan, thuis door.