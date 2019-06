Inzet ‘hulpambtenaar’ kost Breda miljoenen extra

BREDA - Ook al groeit het aantal ambtenaren, toch moet de gemeente Breda steeds dieper in de buidel tasten om experts van buiten in te huren. Werd er in 2014 nog geen 12,5 miljoen euro uitgegeven aan deze ‘externen’, vier jaar later is dat bedrag gestegen tot bijna 23 miljoen euro.