Inzameling cadetten KMA voor Voedselbank, met een bijzondere verjaardagstractatie

Zelf bouwen in Breda wil maar niet vlotten: ‘Het is een rituele dans’

7:00 BREDA - Waar kunnen we bouwen, in eigen beheer? Het was die vraag die Jasper Korving uit Prinsenbeek samen met strijdgenoten bijna drie jaar geleden opwierp op het stadhuis. Er zit nu enige beweging in, maar of het genoeg is? ,,Het is een rituele dans.”