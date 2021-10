Inwoners Zundert krijgen stickers van gemeente om afvalstroom terug te dringen

Video Bewoner gewond bij brand aan de Ginneken­weg in Breda: ‘Voorlopig kunnen we niet terug’

11:23 BREDA - Bij een uitslaande brand aan de Ginnekenweg in Breda zou dinsdagochtend een bewoner gewond zijn geraakt. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Over de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend.