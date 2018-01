Inwoners zijn toch liever een nummertje dan een naam in Breda

BREDA - Is het mogelijk om in de toekomst bij de loketten in het Bredase stadskantoor gewoon weer anoniem een nummertje te trekken? Dat gaat Breda onderzoeken. ,,Principieel zijn er geen bezwaren", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,We moeten alleen kijken of het technisch kan."

Bij burgerzaken in de hal van het stadskantoor werd in oktober een nieuw afroepsysteem ingevoerd. Voorheen trokken bezoekers een nummertje dat, wanneer zij aan de beurt waren, op grote schermen verscheen. Sinds oktober moeten bezoekers hun naam intikken. Als ze nu aan de beurt zijn, verschijnt hun naam in beeld. ,,Dat is persoonlijker", aldus de woordvoerder.

Privacy

Maar niet iedereen is daar blij mee, ontdekte Maurice Spapens van de SP. ,,Er zijn mensen die omwille van de privacy liever anoniem blijven." Spapens wijst er op dat er vaste loketten zijn waar specifieke, soms privacy-gevoelige onderwerpen, worden afgehandeld. ,,Iedereen ziet nu wie precies daar heen gaat."

Hij kent bovendien een verhaal van een politieman die tegelijk wachtte met iemand die hij ooit had gearresteerd. ,,Hij vond het niet prettig dat die ander nu op het scherm zijn naam kon lezen."

Evaluatie

De SP pleit voor een systeem waarbij de bezoeker zelf mag kiezen of hij met naam of nummer in beeld komt. ,,En precies dat gaan we onderzoeken", aldus de gemeente-woordvoerder. Breda had zelf bij een evaluatie ook al geluiden gehoord dat niet iedereen blij is met het nieuwe systeem. ,,Al is dat maar een handjevol mensen."

Breda voerde het systeem destijds om meerdere redenen in. Niet alleen vanwege de persoonlijke benadering, ook omwille van het milieu. ,,Er worden geen bonnetjes meer geprint." Daarnaast voorkomt het scheve gezichten. ,,Omdat vroeger voor verschillende diensten andere bonnetjes werden getrokken, kon het zijn dat bij de ene balie nummer 12 werd afgeroepen, terwijl iemand met nummer 8, voor een andere dienst, nog zat te wachten."

Techniek