Inwoners West-Brabant betalen meeste waterschapsbelasting van Brabant

De waterschapsbelasting die Brabanders betalen is relatief gezien lager dan in de rest van Nederland. Ook Waterschap Aa en Maas en Waterschap Brabantse Delta verkeren in de onderste regionen. In West-Brabant zijn mensen het meeste geld kwijt. Inwoners zonder eigen woning betalen ruim 225 euro op jaarbasis. Mensen met een eigen woning van 300.000 euro zijn jaarlijks een kleine 326 euro kwijt. In het stroomgebied van de Aa en Maas betalen mensen met een vergelijkbare woning 314 euro. Mensen met een huurwoning betalen in dat gebied 204 euro.