Inwoners Ulicoten bespreken toekomstvisie met elkaar: ‘Jonge gezinnen moeten hier kunnen blijven wonen’

Kwaliteit ijsbaan Breda holt achteruit, schaats­clubs luiden noodklok

20:00 BREDA - De kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg in Breda begint zo aftands te worden dat de irritatie bij de gebruikers alleen nog maar groeit. Er is een gebrek aan voldoende kleedruimtes, de shorttrackkussens voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en de zwarte loopmatten in de hal zijn aan vervanging toe.