Inwoners gemeente Zundert krijgen gratis toegang tot Corso

Dit jaar wordt het Corso gehouden op zondag 1 en maandag 2 september. De zondag is alleen toegankelijk via de entreeposten en daarvoor moet je in het bezit zijn van een toegangskaartje. Inwoners van de gemeente Zundert mogen gratis naar binnen, mits ze zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs welke is afgegeven door de burgemeester van Zundert.

Poststuk

Inwoners die niet voldoen aan dit laatste, kunnen zich vooraf melden bij de corsobalie met een geldig identiteitsbewijs en een recent poststuk. Voorbeelden zijn een energierekening of een bankafschrift. Je moet kunnen aantonen dat je woonadres in de gemeente is. Voor het verkrijgen van kaarten voor gezinsleden of huisgenoten, is een kopie van het legitimatiebewijs voldoende.

Corso Centrum