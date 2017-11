Inwoners Breda mogen vaker meepraten over het geld in de wijk

BREDA - Inwoners van Ulvenhout, Haagse Beemden en Blauwe Kei mogen in het kader van project Breda Begroot mee gaan praten over waar de gemeente het geld aan besteedt in hun dorp of wijk. Dat meldt wethouder Patrick van Lunteren in een brief aan de gemeenteraad.

Vorig jaar zijn er met het project pilots uitgevoerd in Princenhage en Prinsenbeek. Doel van Breda Begroot is burgers meer bij het lokale bestuur te betrekken en mee te laten beslissen over zaken die hen in hun eigen omgeving aan gaan.

Aan de proeven in Prinsenbeek en Princenhage hebben in totaal 1.400 mensen meegedaan. Dat leidde tot diverse ideeën, waarvan een aantal ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zoals de herinrichting van de Markt in Prinsenbeek.

Minnen en plussen

De bedoeling is dat de wensen en ideeën budgetneutraal worden uitgevoerd. Dus als inwoners bijvoorbeeld meer geld aan groen willen besteden, gaat dan ten koste van iets anders, zoals nieuw straatmeubilair of speelvoorzieningen. Het wegstrepen van de minnen tegen de plussen is in de pilots niet helemaal gelukt, gaf Van Lunteren eerder aan. In de komende ronde zal dat nadrukkelijk wel het geval moeten zijn, benadrukt hij in de brief.