Inwoner Breda plaatst boze tekst midden op Rijsbergseweg

Update Brand op vakantie­park Kievit in Baar­le-Nas­sau al snel onder controle

14:16 BAARLE-NASSAU - Een woning op vakantiepark Kievit in Baarle-Nassau staat in brand. De brandweer is aanwezig om het vuur te bestrijden. Rond 14.00 uur was de brand al onder controle, een kwartiertje later werd het sein brand meester gegeven.