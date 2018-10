Investering in kantine SC Hoge Vucht 'geen weggegooid geld'

BREDA - Bij het ontwerp van de nieuwe kantine van SC Hoge Vucht op sportpark 't Kadijkje in Breda-Noord is rekening gehouden met diverse scenario's. "Die investering is in elk geval geen weggegooid geld," zegt wethouder Daan Quaars.

Eén van de scenario's is dat Hoge Vucht op enig moment ophoudt te bestaan. De voetbalclub, die voorheen Barça, heette, is de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws gekomen met onder meer geweldsincidenten en gestaakte wedstrijden. Momenteel is er een conflict met de KNVB over een betalingsachterstand, waardoor Hoge Vucht vorig weekend geen wedstrijden mocht spelen.

Verhuizing

Hoge Vucht voetbalt nu op complex de Wisselaar in Breda-Noord, dat gedeeld wordt met de Bredase Rugby Club. Omdat die laatste club fors gegroeid is, heeft de gemeente aan Hoge Vucht gevraagd om te verhuizen naar 't Kadijkje. Op dat complex voetbalt ook Advendo. De clubs zijn na lang praten akkoord gegaan over het delen van het sportpark, waarbij Hoge Vucht als eis had een eigen clubgebouw te krijgen. Wel worden de bestaande kleedkamers gebruikt.

Compenseren

Hoge Vucht heeft naar eigen zeggen 150 leden, maar dat zijn deels kinderen die geen wedstrijden spelen en deels zaalvoetballers. Voor de bouw van het clubgebouw heeft de gemeente 400.000 euro uitgetrokken. Veel geld voor relatief weinig leden, geeft wethouders Quaars toe. "Maar wij willen dat SC Hoge Vucht verhuist. En dan moeten we daar de club voor compenseren. Dat hebben we in het verleden ook bij andere clubs gedaan, zoals JEKA."

Vervanging

Mocht er in toekomst de situatie ontstaan dat er slechts één club verder gaat op het complex, dan is daar in het ontwerp van de nieuwe kantine rekening mee gehouden. Er zouden daar dan bijvoorbeeld kleedkamers bijgebouwd kunnen worden. Die zouden dan in plaats komen van de huidige accommodatie van Advendo, die op termijn sowieso aan vervanging toe is.

KNVB