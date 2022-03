Investeerders in woonzorgplan van Bredase cognacverzamelaar voelen zich ‘bedonderd’

Harrods verkoopt peperdure topcognac van Nederlan­der

In warenhuis Harrods in Londen staat momenteel een fles cognac te koop voor maar liefst 90.000 Britse pond (110.590 euro). Het gaat om een fles van het merk Courvoisier & Curlier uit 1789. De 223-jarige cognac is in handen van de Nederlandse oudedrankenverzamelaar Bay van der Bunt.

