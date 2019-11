Invallen op woonwagenkampen Den Bosch en Breda: politie zoekt naar vuurwapens en verdovende middelen

Het is nog niet duidelijk bij welke woonwagenkampen de politie een inval heeft gedaan. In Breda werd er rond 06.00 uur ingevallen en in totaal werd er bij een elftal kampen ingevallen. Naast Den Bosch en Breda werd er onder andere in Tiel, Haarlem, Maurik en Lienden ingevallen door de politie. In Tiel werden vier verdachten aangehouden.