Inval café Nolensplein Breda verbaast omwonenden niet

Toen? ,,Ja toen wemelde het hier van de politie", weet een buurtgenoot. Hij twijfelt. ,,Ik denk dat het rond half tien was. Ze waren met veel en ze waren lang bezig, Wel een uur of vier, schat ik."

Hij had er even naar gekeken, toen zijn schouders opgehaald en naar bed gegaan. Hij komt nooit in het café, kent ook niemand die er wel eens komt.

Drugs

Drugs werd er gevonden, wapens, iemand bleek 2000 euro op zak te hebben, vermoedelijk witwasgeld. Twee Bredanaars, van 35 en 40 jaar, werden opgepakt. Bij één van hen, een eindje verderop in de wijk, is huiszoeking gedaan.

Verbaasd reageren omwonenden zaterdagochtend niet. ,,Het is een café waar wij liever met een boog omheen lopen", zegt een studente die er vlakbij met vier andere meiden op kamers woont. ,,Geen plek waar je als jonge vrouw nou eens even lekker binnenstapt." ,,Er is vaak lawaai", zegt een ander die al jaren in de buurt woont. ,,Vroeger klaagden we er nog wel eens over. Maar daar zijn we mee gestopt." Geen nut.

Opstootjes, lawaai, geroep, sommen omwonenden op. En nee: ,,Dat er nu een inval is geweest en er drugs is gevonden, vinden wij niet raar." Toch: ,,De eigenaar is wel aardig", vindt één van de buurtgenoten die overigens, net als de anderen, niet met haar naam in de krant wil. ,,Nee, dat vind ik niet zo'n veilig gevoel."

Kwalijk nemen

Een man, die vrijdagavond van een afstandje had staan toekijken en wel eens in het café komt, zegt: ,,Ja, er is drugs gevonden, maar kun je dat het café kwalijk nemen? Bij de Albert Heijn gebeurt ook wel eens wat."