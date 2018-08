Introweek op de kunstijsbaan Breda: 'Nieuwe school kan awkward zijn, maar nu ken je elkaar al'

Er heerst een betrekkelijke rust in de slaapzaal. Er klinken schorre stemmetjes, er zijn trage bewegingen. Een enkeling ligt op zijn matje bij te komen van wederom een lange dag die nog niet eens halverwege is. Studentenverenigingen Maximus en Virgo organiseerden deze week voor de tweede maal samen introductiekamp BETA. Locatie voor het eerst: de kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg.

En die locatie bevalt de organisatie en de studenten goed. ,,Het heeft veel voordelen: we hebben de ruimte, we kunnen geluid maken. Soms is het wat chaotisch, want er wordt ook volop gesport op dit terrein'', grijnst Rik Pistorius van de organisatie.

Een voordeel is dat de locatie zich buiten het centrum bevindt, vindt ook de 17-jarige Joep Jansen uit Bergen op Zoom, die Elektrotechniek aan Avans gaat studeren. ,,Je gaat anders toch eerder slapen bij mensen die al in het centrum wonen. Nu ben je min of meer verplicht om samen te blijven, wat echt wel waarde heeft."

Rustmomenten

Maandag werden de zo'n 250 studenten ontvangen bij de ijsbaan. In het Racketcentrum ernaast werd een slaapzaal ingericht; dames en heren gescheiden. Uiteraard werd het centrum van Breda regelmatig aangedaan, of werden de rustmomenten gepakt aan de stranden van de Galderse Meren en De Kuil.

Donderdag zaten ze voor het eerst in de schoolbanken van Avans. ,,En dan stap je tóch fijner binnen, heb ik gemerkt. Naar een nieuwe school kan toch wat awkward aanvoelen, maar nu ken je elkaar al een beetje'', ervoer de 17-jarige Lois Wijfjes uit Den Bosch, die weldra start aan haar opleiding Forensisch Laboratorium Onderzoek bij Avans.

Quote Ik ben eigenlijk geen feestbeest, maar ik heb toch al een aantal mensen ontmoet waar ik vaker mee af zal spreken Lois Wijfjes

Wijfjes had het naar haar zin, deze dagen. ,,En dat terwijl ik eigenlijk geen feestbeest ben. Maar omdat je zo intensief samen bent, leer je elkaar al snel kennen. Ik heb toch al een aantal mensen ontmoet waar ik vaker mee af zal spreken'', legt ze uit.

Ze leerde de binnenstad beter kennen en vond in de Walkabout en De Kapitein al twee favoriete kroegen. De diverse rustmomenten in het programma zorgen ervoor dat Wijfjes het volhield. Jansen hield gewoon een ritme aan. ,,In de ochtend flink wat water drinken, zodat het rond 12 uur weer tijd werd voor een biertje.''

Nachtelijke kroegentochten

Over het weer had de organisatie uiteraard geen klagen. Over niets, eigenlijk. Een frietkraam, een bar, een feesttent; meer was ook niet nodig. Op donderdag werd het kamp afgesloten met een barbecue en een eindfeest. Na de twee nachtelijke kroegentochten zette de organisatie bussen in, terug naar de ijsbaan. Want: samen uit, samen thuis.

Deze weken worden er nog diverse introductiedagen en -kampen georganiseerd door de verschillende opleidingen van de NHTV en Avans.