Introfestival Breda vanaf de bank is ‘toch niet hetzelfde’

,,Juist in die eerste introductieweek sluit je vriendschappen voor de rest van je studie”, gaat hij verder. ,,Nu leer je de andere studenten pas in de loop van de komende maanden kennen.” Gedrieën hebben ze hun introperiode al een tijdje achter zich. Lennart is zelfs al afgestudeerd. ,,Maar ik voel me nog steeds student”, geeft hij aan. ,,En ik geloof niet dat dit ooit anders gaat worden bij hem”, vult Edwin direct aan.

Feit is in elk geval dat het donderdagavond is en het bier al twee rijen dik op tafel staat. Alle drie zijn ze verbonden aan studentenvereniging Virgo. Normaliter zouden ze nauw betrokken zijn bij het introfestival. Nu schuiven ze even voor achten aan voor de online variant van het HBO introfestival. Nadat voormalig BNN presentator Valerio Zeno de avond heeft geopend, is het tijd voor de eerste artiest.

Een dj-set vanuit Brack. De vraag komt op of dit live is, of al eerder is opgenomen. Qua weertype en licht zou het dat kunnen zijn. Het feit dat de recent geplaatste brug van Brack naar Pier 15 niet te zien is, geeft de doorslag. ,,Nee, dit is niet live”, concludeert Lennart. Rechtsboven in beeld zien we het aantal kijkers dat ingelogd is op de stream. Na een half uur is dit gezakt naar een 198-tal. Het cijfer schommelt een beetje.

,,Veel eerstejaars zullen nu thuis bij hun ouders zitten”, schat Jan in. Hij is gevraagd om als buddy nieuwe eerstejaars bij te staan met raad en daad omtrent het studentenleven. ,,Die jongen die ik begeleid zit nu ook thuis. Logisch, volgens Lennart. ,,Je gaat voor één middag aan contacturen natuurlijk niet op kamers.” Na de eerste dj volgt een filmpje met Burgemeester Depla, in gesprek met enkele bestuursleden van de verschillende studentenverenigingen. Daarna volgt een opgenomen dj-set op bekend terrein. ,,Dat is Bres”, zegt Edwin. ,,Daar is onze soos gevestigd.”

Helemaal warm lopen de mannen niet voor deze digitale vorm van studentenvermaak. ,,Ik geloof niet dat we dit helemaal uit gaan zitten.” Jan komt haalt nog maar eens aan wat het belang is van elkaar écht ontmoeten. ,,Onze introweek was een week van feesten, elkaar leren kennen...” ,,Zuipen”, vult Edwin in. ,,...En een alcoholische versnapering nuttigen”, besluit Jan.