Internationale verbazing over ‘Siamese tweeling’ Baarle-Nassau en -Hertog in CNN-reportage: ‘We zijn een voorbeeld’

Er is in het programma Great Big Story alom verbazing over dit ‘grote liefdesverhaal’ over twee landen die elkaar hard nodig hebben. Je stapt zo van het ene naar het andere land. In welk land je precies woont hangt af van de plaats van je voordeur. En als de grens daar precies doorheen loopt, mag je kiezen. Geïnteresseerd brengen de Amerikaanse journalisten een bezoek aan Sylvia Reijbroek van galerie Kunst vol Leven. Zij mocht kiezen en ging voor haar geboorteland België.

Niet dat er nooit discussie is over deze grens. Maar het gaat altijd in goede harmonie. Al in de twaalfde eeuw zijn de huidige lijnen grofweg geschetst door de Hertog van Brabant, die delen overdroeg aan de Heer van Breda. Door de jaren heen is de grens her en der wat verschoven en pas in 1995 werd die vastgesteld zoals hij nu is. Niet met grenspalen, zoals gebruikelijk. Het zou te duur worden om iedere knik in de grens een natuurstenen of gietijzeren paal neer te zetten. En praktisch zou het ook niet haalbaar zijn, omdat veel grenzen door gebouwen lopen. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om door het hele dorp lijnen te trekken en alle hoekpunten een nummer te geven. Zo moet voor iedereen die in het dorp is toch duidelijk zijn in welk land hij is.