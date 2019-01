Internationale trein op station Breda ontruimd na Frans gesprek over ‘explosief’: loos alarm

Update + VideoBREDA - Op station Breda is donderdagavond de internationale trein uit België ontruimd. Een passagier hoorde in een coupé een Franstalig gesprek over ‘een explosief’ en belde daarop de politie. Agenten zijn bijna anderhalf uur bezig geweest met onderzoek, en moesten toen concluderen dat er niets aan de hand was.

In de trein zaten in totaal zo'n honderd mensen. De tientallen passagiers uit de wagons waar de mogelijk verdachte situatie plaatsvond, werden één voor één gefouilleerd voor ze de trein uit mochten. Sommigen moeten daarvoor jassen en truien uit doen. Enkele reizigers hebben daardoor zo’n uur en twintig minuten in de stilstaande trein moeten wachten. Reizigers uit de andere wagons mochten wel direct naar buiten.

Agenten deden in de wagons onderzoek en praatten binnen met wat passagiers. Op het perron stonden onder andere twee agenten met politiehonden. De politie werd ondersteund door beveiligingspersoneel van de NS. Volgens reizigers was er geen sprake van paniek op het station.

Hoewel het uiteindelijk gaat om loos alarm is de politie blij met de melding, zegt woordvoerder Eric Passchier. ,,Het is goed dat de melder heeft gebeld. Dat verwachten we ook van mensen. Dus dat heeft deze passagier hartstikke goed gegaan.‘’

De melder ving tijdens de rit een gesprek op tussen twee mannen. Daarbij viel volgens hem of haar in het Frans het woord ‘explosief'. Na gesprekken met de twee mannen en de melder, bleek dat het woord waarschijnlijk wel was gevallen. Maar er was absoluut geen sprake van dreiging of een geplande aanslag in de trein.

Trein uit België

Het gebeurde in de internationale trein uit België, die rijdt van Brussel naar Amsterdam. De melding van het incident kwam rond 17.30 uur bij de politie binnen. Iets voor 19.00 uur werd het perron weer vrijgegeven.

Het overige treinverkeer op station Breda had ook wat vertraging door de politie-actie. Volgens de reisplanner van de NS reden alle andere treinen wel gewoon. Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn, waarover de internationale trein normaal gesproken rijdt, is nog altijd niet op gang gekomen. Maar dat heeft volgens een NS-oordvoerder vooral te maken met een normale storing.

