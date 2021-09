Internationale studenten wanhopig: ‘Als ik over een maand nog geen kamer heb, stop ik mijn studie’

West-Brabantse zorgorgani­sa­ties weinig enthousi­ast over registre­ren vaccinatie

16 september BREDA/ROOSENDAAL - Moet een werkgever in de zorg vast kunnen leggen of het personeel tegen het coronavirus is gevaccineerd? Als het aan het demissionaire kabinet ligt wel. West-Brabantse zorginstellingen reageren zowel weinig enthousiast als terughoudend. ,,Wij zien geen meerwaarde van registratie.”