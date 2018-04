Internationale Record Store Day in Breda: ik stond hier al om kwart voor zes

,,Ik stond hier al om kwart voor zes vanochtend”, zegt David van Meel. Bij gebrek aan een platenzaak in zijn eigen woonplaats. Etten-Leur, toog hij al in alle vroegte naar Breda. ,,Ik heb een lijstje met daarop twaalf lp’s bij me die vandaag als special release verschijnen”, zegt de nummer één in rij. Voor de muziekliefhebbers zijn het ontbijt, de gezelligheid en het vroege concert van de Rotterdamse band Certain Animals een leuke, welkome bijzaak. Alle focus ligt bij de twee bakken limited editions die speciaal voor deze dag uitgebracht zijn. ,,Je weet welke albums er uit komen, maar je weet niet welke exemplaren ze bij deze zaak binnen hebben gekregen”, legt Van Meel uit.

Schuld

Pas om negen uur, terwijl het slotakkoord van de Certain Animals nog naklinken, gaat het doek van de bakken en mogen de eerste vier gelukkigen zich op de bijzondere uitgaven storten. Suzanner Verweij (31) uit Breda hoopt lp’s van Rage Against the Machine, Daughter en/of Soundgarden tegen te komen. ,,Ik ben tweeënhalf jaar geleden met het verzamelen van vinyl”, zegt ze. ,,Ik begon met een oude platenspeler, voor een tientje gekocht van de kringloop. Tot een vriend van mijn vriend me liet horen hoe een échte platenspeler klinkt. Mijn vriend geeft mij er nog steeds de schuld van dat er toen een goede set moest komen, met goede speaker en dat we sindsdien zo’n 850 lp’s hebben gekocht.” Vragen naar het waarom achter de voorliefde van vinyl is op deze dag een dooddoener. ‘Het betere geluid’, ‘de mooiere hoes’ en ‘de romantiek’, zijn de meest gehoorde argumenten. ,,Zelfs als er een kleine tik in de plaat zit, klinkt het nog mooier”, vindt Peter Rosendaal (54) uit Breda. ,,Sterker nog, het voegt misschien wel iets toe.”