Interland in bountysfeer bij JEKA in Breda

Over welk land hebben we het? De Salomonseilanden, een verzameling eilandjes in de Stille Zuidzee, net boven Australië, waar voetbalheld-van-weleer Wim Rijsbergen tegenwoordig de bondscoach is. De spijkerharde verdediger van Feyenoord, die deel uitmaakte van het Oranje van '74 dat in West-Duitsland net naast de wereldtitel greep, bereidt zich met zijn nationale voetbalteam in Brabant voor op de Pacific Games, zeg maar het Europees kampioenschap voor staatjes in de Stille Oceaan dat in juli wordt gehouden.

Oefenwedstrijden

Bij zo'n trainingskamp horen natuurlijk ook oefenwedstrijden. De boys van Rijsbergen spelen er een paar en één daarvan is tegen JEKA. ,,Het contact werd via via gelegd. Toen het verzoek uiteindelijk kwam hoefden we natuurlijk niet lang na te denken'', glundert Niels Klijsen van de grootse amateurvoetbalvereniging van Breda en ook landelijk één van de grotere. ,,Zo'n kans krijg je natuurlijk niet iedere dag.''

Als tegenprestatie draagt JEKA, net als de andere amateurclubs waar de eilanders tegen spelen, bij in de kosten voor het verblijf van de tropische gasten. Want net als het voetbal zijn ook financiële middelen van het eilandenstaatje, waar ruim drie keer zoveel mensen wonen als Breda inwoners heeft, beperkt. Hoeveel JEKA bijdraagt is niet duidelijk. ,,Maar het gaat echt niet om heel veel geld", verzekert Klijsen.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, gaat het gebeuren. Dan speelt niet alleen het eerste elftal van JEKA tegen het bountyteam, maar mogen vooraf ook 101 jeugdige spelertjes van de club het opnemen tegen de elf van de eilanden aan de andere kant van de wereld. En na afloop trakteren de bezoekers het publiek ook nog eens op een traditionele Salomonese dansvoorstelling.

Entree gratis

,,Een betere manier om het seizoen af te sluiten kan je toch nauwelijks bedenken", vindt Klijsen, die verwacht dat het sportpark van Jeugdig Enthousiasme Kan Alles zal volstromen. Aan de entree zal het in ieder geval niet liggen want die is gratis.

Wie denkt dat het de eerste keer is dat de huidige tweedeklasser JEKA een interland speelt, komt bedrogen uit. In 2008 speelde de club al eens tegen het nationale elftal van Tibet. Uitslag indertijd 1-1. ,,Wat het dit keer gaat worden? Ik heb me laten vertellen dat het niveau van de Salomonseilanden vergelijkbaar is met een hoofdklasser bij ons'', blikt Klijsen alvast vooruit. ,,Dus het zal lastig worden. Maar ik ga toch voor een 2-1 voor JEKA.‘’

Programma 30 mei

13.30 uur: 101 JEKA-jeugdspelertjes - Salomonseilanden

14.30 uur: JEKA 1 - Salomonseilanden